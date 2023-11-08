ПОЛИТИКА
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Палестинская девочка в слезах хоронит погибшего от взрыва попугая
Сальма, палестинская девочка из Газы, в слезах прощается со своим попугаем и хоронит его в горшке для цветов. Птица погибла после интенсивной израильской бомбардировки недалеко от дома девочки. #trtнарусском #палестина #девочка #палестинскаядевочка #палестинцы #птица #попугай #прощание #домашнееживотное #питомец #израиль #атака #нападение #палестинскиедети #преступлениеизраиля #новостипалестины #слезы #горе #trtrussian
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8 ноября 2023 г.
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