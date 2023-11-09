Палестинское общество Красного Полумесяца объявило, что услуги в больнице «Аль-Кудс» в городе Газа были сокращены из-за острой нехватки топлива для генераторов.

С 7 октября израильские власти закрыли все переходы с сектором Газа и запретили ввоз всех товаров и предметов, включая топливо.

Отмечается, что этот шаг направлен на экономное потребление топлива. В соответствии с этим решением хирургическое отделение, генератор кислорода и отдел радиологии прекращают работу, поскольку больница не получает достаточного количества энергии.

Администрация больницы установила график использования электричества в среднем два часа в день в каждом здании, чтобы позволить перемещенным лицам готовить еду и заряжать свои мобильные телефоны.

Как писал TRT на русском, все дороги в больницу «Аль-Кудс» на севере сектора Газа были перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля. В результате сотрудники медицинского учреждения не могут покинуть его территорию для оказания помощи раненым.