Поздно вечером во вторник в ходе голосования в Палате представителей США была осуждена ее член Рашида Тлайб, единственная американская конгрессмен палестинского происхождения. 22 ее коллеги-демократа присоединились к подавляющему большинству республиканцев в палате, поддержав резолюцию, пишет агентство Анадолу.

Однако помимо республиканцев за резолюцию выступили и некоторые коллеги Тлайб по партии. Примерно 10% демократов в Палате представителей проголосовали за осуждение конгрессмена от Мичигана, проработавшей в законодательном органе три срока подряд. Причиной осуждения стали ее комментарии об Израиле, которые, по мнению критиков, являются подстрекательскими и равнозначными антисемитизму. Сама Тлайб обвинения отвергает.

Среди республиканцем только 4 конгрессмена выступили против резолюции.

Подсчет голосов включал 234 члена, проголосовавших за, 188 - против.

Порицание — это инструмент, который не часто использовался для за 234 года существования Палаты представителей. Традиционно этот метод применялся для наказания за исключительные проступки. По данным Архива Палаты представителей, до голосования во вторник инструмент задействовали в отношении примерно 25 законодателей. Но в последние годы использование участилось.

Перед голосованием Тлайб выступила с пламенной защитой, обвинив тех, кто поддерживает резолюцию, в двойных стандартах в отношении израильско-палестинского конфликта. Она поклялась, что ее «не заставят замолчать и не позволит искажать ее слова».

«Для меня стоны палестинских и израильских детей ничем не отличаются. Я не понимаю, почему плач палестинских детей звучит по-другому для всех вас. Мы не можем утратить нашу человечность», — сказала она.

«Я не могу поверить, что должен это говорить, но палестинский народ не одноразовый. Мы люди», — добавила Тлайб.

По ее словам, «отказ Конгресса и администрации президента США признать жизни палестинцев разъедает душу». «Более 10 000 палестинцев были убиты, большинство из них были детьми. Но позвольте мне внести ясность: я всегда критиковала израильское правительство и Нетаньяху», — подчеркнула конгрессмен палестинского происхождения.

«Важно разделять людей и правительства. Ни одно правительство не находится вне критики. Идея о том, что критика правительства Израиля является антисемитской, создает очень опасный прецедент, и она используется, чтобы заставить замолчать различные голоса, выступающие в защиту прав человека по всей нашей стране», — заявила Тлайб.

Тлайб имела в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Джейми Раскин, представитель республиканцев от штата Мэриленд, который был главным прокурором на втором процессе по делу об импичменте экс-президенту Дональду Трампу, заявил, что попытка осудить Тлайб «сводится к одному и только одному: наказанию за высказывания».

«Свобода слова включает в себя свободу не соглашаться, право думать о важных вещах радикально иначе, чем большинство, или же это вообще не свобода», — сказал он.

«Сегодня испытанием для каждого члена является то, сможете ли вы защитить свободу слова для людей, когда вы наиболее фундаментально и категорично с ними не согласны», — добавил Раскин.

Это мнение поддержал член палаты представителей Кен Бак, который был одним из четырех республиканцев, проголосовавших против резолюции Маккормика. Он сказал, что неправильно сравнивать Израиль с «репрессивным террористическим государством», но добавил, что «неправильно и со стороны Конгресса предпринимать подобные действия в то время, когда у нас есть серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся».

«Действовать и вычеркивать слова, вычеркивать слова, порицать другого члена, независимо от того, насколько неправа она, по нашему мнению, является неправильным. Мы унижаем себя, когда пытаемся предпринять действия против кого-то другого за его слова», — сказал Бак.

Демократы, проголосовавшие за резолюцию:

1. Стив Коэн (Теннесси)

2. Джим Коста (Калифорния)

3. Энджи Крейг (Миннесота)

4. Дональд Дэвис (Северная Каролина)

5. Лоис Франкель (Флорида)

6. Джаред Голден (Мэн)

7. Дэн Голдман (Нью-Йорк)

8. Джош Готхаймер (Нью-Джерси)

9. Грег Ландсман (Огайо)

10. Сьюзи Ли (Невада)

11. Кэти Мэннинг (Северная Каролина)

12. Джаред Московиц (Флорида)

13. Уайли Никель (Северная Каролина)

14. Крис Паппас (Нью-Гэмпшир)

15. Мари Глюзенкамп Перес (Вашингтон)

16. Пэт Райан (Нью-Йорк)

17. Брэд Шнайдер (Иллинойс)

18. Ким Шриер (Вашингтон)

19. Даррен Сото (Флорида)

20. Ричи Торрес (Нью-Йорк)

21. Дебби Вассерман Шульц (Флорида)

22. Фредерика Уилсон (Флорида)

Республиканцы, которые выступили против осуждения Тлайб:

1. Кен Бак (Колорадо)

2. Джон Дуарте (Калифорния)

3. Томас Мэсси (Кентукки)

4. Том МакКлинток (Калифорния)