В Карачи тысячи студентов вышли на митинг в поддержку палестинцев

Несколько тысяч студентов вышли на протест в Карачи, чтобы осудить действия Израиля в Газе. По последним данным Минздрава Палестины, с 7 октября в эксклаве погибли по меньшей мере 10 569 человек, в том числе 4 324 ребенка. Более 25 тысяч палестинцев получили ранения. #trtнарусском #пакистан #карачи #митинг #палестина #израиль #газа #запалестину #поддержкапалестины #студенты #пакистанскиестуденты #поддержка #митингстудентов #палестинцы #пакистанцы #trtrussian