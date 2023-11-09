На данный момент в блокированном секторе Газы погибло около 11 тыс. палестинцев, в том числе женщин и детей, а мир хранит молчание. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

По словам Эрдогана, мир вступил в период, когда приходится сталкиваться с серьезными вызовами.

«Раны, причиненные пандемией коронавируса мировой экономике и торговле, еще не зажили. Впоследствии мы столкнулись с разрушительными последствиями российско-украинской войны, разразившейся в соседних регионах. Инфляция, вызванная резким скачком цен на энергоносители и продукты питания, достигла своего пика за последние 60-70 лет, что еще больше усугубляет проблемы. Пока мы искали способы эффективной борьбы с этими трудностями, наши сердца затронул конфликт, разразившийся на оккупированных палестинских территориях», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган напомнил, что по состоянию на 9 ноября Израиль 34-й день подряд подвергает бомбардировкам сектор Газа.

«Из почти 11 тысяч жителей сектора Газы, безжалостно убитых Израилем, 73 процента составляют женщины и дети. Власти Израиля, пользующиеся полной поддержкой западных стран, продолжают подвергать бомбардировкам школы, мечети, церкви, больницы, университеты и жилые объекты, попирая все человеческие ценности. Мы столкнулись с таким фанатизмом, который оправдывает даже убийство детей», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что западные страны, которые постоянно твердят о правах и свободах человека и демократии, со стороны наблюдают за массовыми расправами Израиля.

«Эти страны и организации настолько беспомощны, что не могут даже призвать к прекращению огня, не говоря уже о критике детоубийц. Те, кто закрывает глаза на тех, кто сжигает Священную книгу Коран под предлогом свободы мысли, не может смирится и с палестинским флагом. Примеры лицемерия, свидетелями которых мы стали с 7 октября, только множатся. События в очередной раз демонстрируют тот факт, что нам, как мусульманам, необходимо укреплять свое единство. Мы продолжаем наши дипломатические инициативы, направленные на обеспечение гуманитарного прекращения огня и предотвращение распространения конфликта», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Турция также осуществляет активную работу в плане доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Турция на сегодняшний день при поддержке Египта направила в аэропорт “Эль-Ариш” 10 самолетов с гумпомощью объемом более 230 тонн. Также продолжается подготовка к отправке в регион двух судов с гуманитарной помощью», — сказал он.

Президент Эрдоган сообщил, что 15 ноября в Стамбуле под эгидой его супруги Эмине Эрдоган состоится международная встреча с участием супруг глав государств и правительств. Таким образом будет проявлена ​​мощная солидарность с целью смягчения страдания жителей Газы, добавил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер обратил внимание на роль ОЭС в плане участия в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

«Организация экономического сотрудничества с населением в 500 млн человек и общим доходом в 1,5 трлн долларов, несомненно, занимает важную позицию. Если сегодня мы в качестве ОЭС, а также как мусульмане, не возвысим свой голос, то, тогда, когда еще мы его возвысим?», — отметил турецкий лидер.

Президент Турции также обратил внимание на прекращение армянской оккупации в Азербайджане. «С полным прекращением продолжавшейся более 30 лет оккупации в Карабахе мы стали на шаг ближе к постоянному миру в регионе», — сказал Эрдоган.

Далее турецкий лидер привлек внимание к несправедливым практикам в отношении жителей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). «На нас лежит ответственность донести до мира голоса турок-киприотов, несправедливо изолированных и оказавшихся под давлением из-за незаконных практик в их отношении», — добавил турецкий лидер.