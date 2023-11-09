Группа студентов Калифорнийского Стэнфордского университета проводит 19-дневную сидячую забастовку, призывая университет осудить осаду Газы Израилем и обещая продолжать, пока их требования не будут выполнены.

«Что касается наших палестинских братьев и сестер, мы хотим продолжать говорить о бомбардировках в Газе. Мы хотим оказать поддержку людям, которые не могут высказать свое мнение прямо сейчас, но, по сути, выступают за прекращение огня», — рассказал агентству Анадолу участник забастовки студент-эпидемиолог Нур Айсауи.

Он подчеркнул, что многие студенты сталкиваются с преследованиями и угрозами на разных платформах. «Выступая за прекращение геноцида в Газе, мы заметили, что многие люди пытались запугать нас и заставить замолчать. Они даже угрожали нам, и это было очень тревожно», — добавил он.

Стэнфорд стал далеко не единственным университетом, где прошли протесты против действий Израиля в Газе. Так, 25 октября в США по всей стране прошли студенческие марши в поддержку Палестины. Кроме того, в начале ноября студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.