Группа профессоров философии со всего мира — от Оксфорда до университетов Ирана — выразила свою солидарность с сектором Газа и призвала прекратить продолжающуюся израильскую агрессию против гражданского населения эксклава.

Ученые Оксфорда осудили удары по Газе

Профессора Оксфорда в конце октября в письме к премьер-министру Великобритании и лидеру оппозиции призвали к немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной. Письмо подписали свыше 40 сотрудников университета.

«‎‎Мы, нижеподписавшиеся, группа ученых, занимающихся политологией, политической философией, этикой, историей, географией, правом и Ближним Востоком. Мы умоляем вас призвать к немедленному прекращению морально катастрофического нападения Израиля на сектор Газа. Мы также требуем, чтобы Израиль разрешил свободный ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа», — говорится в письме ученых.

Профессора осудили израильскую блокаду сектора Газа: с 8 октября Израиль запретил любые поставки воды, продовольствия, медикаментов и топлива в эксклав. Тем самым, пишут ученые, Израиль «‎намеренно лишил ни в чем не повинных палестинских гражданских лиц воды, еды и электричества, а также средств к бегству»‎.

Представители научного сообщества Оксфорда также отмечают: несмотря на то, что под давлением мирового сообщества Израиль согласился пропустить гуманитарные грузы в Газу, объем помощи совершенно недостаточен.

«‎Мы умоляем вас, как учёные, проводящие всю жизнь в размышлениях о подобных событиях, увидеть то, что в полноте истории будет очевидно для всех: что Израиль сегодня занимается морально катастрофическими действиями. Те страны, которые закрывают глаза на действия Израиля, тоже имеют на своих руках невинную палестинскую кровь‎»‎, — подчеркивается в письме к британскому правительству.

Призыв от ученых Америки, Европы и Азии

В начале ноября 200 профессоров философии из Северной Америки, Латинской Америки, Европы и Азии подписали письмо с призывом остановить кровопролитие в Газе. Ученые запустили инициативу «‎Философия для Палестины»‎, где призывают коллег по всему миру подписать письмо и оказать давление на Израиль.

«‎Мы — группа профессоров философии из Северной Америки, Латинской Америки и Европы, пишем для того, чтобы публично и недвусмысленно выразить нашу солидарность с палестинским народом и осудить продолжающуюся и быстро нарастающую резню, совершаемую Израилем в секторе Газа, при полной финансовой и материальной и идеологической поддержке наших собственных правительств»‎, — говорится в письме.

С начала израильской агрессии против Газы в секторе погибли свыше 10 тыс. человек, эта цифра постоянно увеличивается. Более 25 тыс. человек ранены. В течение более трех недель из-за израильской блокады у жителей эксклава нет доступа к продуктам питания, воде, лекарствам, топливу и электричеству, отмечают ученые.

«‎‎Миллиону жителей северной части Газы было приказано покинуть свои дома в преддверии наземного вторжения. Этим людям некуда идти. Разговоры о второй накбе пугают, но уместны. Люди совести обязаны выступить против этих злодеяний. Это несложный шаг; что гораздо сложнее для нас, так это молча отвернуться от разворачивающегося геноцида», — подчеркивают профессора философии.

Ученые напоминают: блокада Газы длилась 16 лет, оккупация Западного берега и сектора Газа длилась 56 лет. Лишение палестинцев земель и домов по всей исторической Палестине продолжалось три четверти века, с момента создания в 1948 году Израиля как государства, исповедующего превосходство одного этноса — еврейского. Биньямин Нетаньяху в 2018 году принял скандальный закон о еврейском характере государства, который автоматически сделал всех остальных жителей страны, в основном арабов, гражданами «‎второго сорта»‎.

«‎Наблюдатели из международных и израильских правозащитных групп характеризуют контроль Израиля над территорией от реки Иордан до Средиземного моря как систему апартеида»‎, — подчеркивают ученые.

«‎‎Самое главное, мы все слишком хорошо понимаем, что страны, в которых мы живем и работаем и которым мы платим налоги, финансируют и поддерживают одну сторону в этом глубоко асимметричном конфликте. И эта сторона не угнетенная, а угнетающая», — поясняют профессора.

«‎‎Если мы хотим добиться справедливости и мира, необходимо положить конец осаде Газы, блокаде и окончанию оккупации. Прежде всего, необходимо уважать права всех людей, живущих в настоящее время между рекой Иордан и Средиземным морем, а также права палестинских беженцев в изгнании‎»‎, — следует из письма.

Также ученые призвали своих коллег из академической среды присоединиться к культурному бойкоту Израиля (PACBI).