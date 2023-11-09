Родители и сотрудники дошкольного учреждения в городе Тангерхютте недалеко от Берлина решили убрать из названия детсада имя Анны Франк. Причина — родители жаловались, что им трудно объяснить детям историю еврейской девочки, убитой нацистами в годы Холокоста. Это решение на фоне ближневосточного конфликта вызвало волну обвинений в антисемитизме, пишет газета The New York Times.

Анна Франк была молодой еврейской девушкой, ставшей одной из самых известных жертв Холокоста. Она пряталась от нацистов в секретной пристройке дома в Амстердаме, но в конце концов местные нацисты обнаружили ее и депортировали в концлагерь Берген-Бельзен в Германии ближе к концу Второй мировой войны. Там она и погибла.

Детский сад в Тангерхютте носил ее имя с 1970-х годов. Теперь его хотят переименовать в «Исследователь мира». Согласно сообщению издания Volksstimme, родители считают, что новое название — более дружелюбное по отношению к детям. Историю Анны Франк было трудно понять и объяснить детям, и «родители из числа мигрантов часто не знали, что делать с этим названием», отмечает газета со ссылкой на школьное руководство. Директор школы заявил, что школе нужно название «без политической подоплеки».

Возмущение из-за переименования

Планы убрать имя Анны Франк из названия детсада за последние несколько дней получили широкое освещение в немецкой прессе и критику со стороны политиков и еврейских лидеров, а также вызвали возмущение в Израиле.

5 ноября Кристоф Хойбнер, исполнительный вице-президент Международного Освенцимского комитета, опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что руководство Тангерхютте сознательно отвернулось от Анны Франк.

«Когда люди, особенно во времена возобновившегося антисемитизма и крайне правого экстремизма, готовы беспечно стирать свою собственную историю и считают, что имя Анны Франк больше нежелательно в публичном пространстве, это вызывает тревогу и посылает сигнал тревоги», — отметил Хойбнер.

Некоммерческая организация Miteinander e.V., поддерживающая демократическое общество в Саксонии-Анхальт, где находится Тангерхютте, предупредила: правые экстремисты используют дебаты о переименовании детсада для критики иммигрантов. Поскольку, как следует из репортажа газеты Volksstimme, именно мигранты выступили с инициативой переименования дошкольного учреждения. Иного подтверждения этой информации нет.

«Мы призываем родителей, руководство детских садов и городской парламент принять благоразумное и ответственное решение перед лицом массового роста антисемитизма», — говорится в сообщении организации.

Двойные стандарты Германии

Разговоры о переименовании проходят в атмосфере острой обеспокоенности ростом антисемитизма в ФРГ после начала войны Израиля и ХАМАС. Германия с 1960-х годов ведет национальные духовные поиски в рамках политики ответственности за деяния нацистов в годы Второй мировой войны. Потому дискуссия о росте антисемитизма в стране вызвала горячий ответ всего немецкого общества, отмечает NYT.

При этом власти Германии начали перегибать палку, запрещая любые пропалестинские демонстрации из-за опасений, что на этих акциях люди будут выкрикивать антисемитские лозунги. При этом демонстрации в поддержку Израиля в стране не запрещены. Такой двуличный подход вызвал еще большее возмущение у мусульманской общины ФРГ. В Берлине и других крупных городах Германии все равно прошли пропалестинские митинги и марши.

В конце концов, власти Тангерхютте решили не разжигать дискуссию и просто отказались от планов переименования детсада. 8 ноября мэр города Андреас Бром заявил, что споры по этому вопросы прекращены. При этом он отметил, что разговоры о смене названия детсада начались еще в июле текущего года и никак не связаны с конфликтом Израиля и Палестины.

Рост исламофобии из-за войны в Газе

В ФРГ растет не только антисемитизм. На фоне обострившегося ближневосточного конфликта в Германии за последние недели выросло число нападений на мусульман. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на исследование Альянса против исламофобии и антимусульманской ненависти (CLAIM).

«В последние недели мы наблюдаем рост расизма в отношении мусульман. В настоящее время у нас есть три задокументированных антимусульманских инцидента в день. Это касается двух с половиной недель до 31 октября», — заявила глава CLAIM Рима Ханано.

«В то же время я хотела бы отметить, что существует большое количество незарегистрированных случаев, поскольку многие люди не сообщают об антимусульманских нападениях или они плохо фиксируются», — уточнила эксперт.

По ее словам, мечети по всей Германии получают письма с угрозами, предпринимаются попытки поджогов мест отправления культа. Над детьми мусульманами издеваются в школе из-за их приверженности исламу, отметила Ханано.

«Люди подвергаются словесным нападениям на улице, ислам приравнивают к террору и оскорбляют мусульман как "террористов". Это случаи, которые дошли до нас», — заключила глава правозащитной группы.