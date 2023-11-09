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«Врачи без границ»: нехватка гуманитарной помощи в Газе преднамеренная
Мирным жителям в Газе предлагаются ложные безопасные районы, заявила президент «Врачей без границ» Изабель Дефурни
«Врачи без границ»: нехватка гуманитарной помощи в Газе преднамеренная
Фото: AA / Others
9 ноября 2023 г.

Нехватка гуманитарной помощи в Газе преднамеренная, мирным жителям предлагаются ложные безопасные районы, заявила президент «Врачей без границ» Изабель Дефурни.

«То, что сегодня предлагается жителям Газы, — это ложные гуманитарные коридоры, ложные безопасные зоны. Просьбы об эвакуации из больниц нереалистичны и опасны», — сказала она.

«Система здравоохранения находится на грани краха, количество больных и раненых настолько велико, что уход за ними осуществляется и может осуществляться только в существующих больницах. Помощь поступает по капле, эта нехватка преднамеренная. Недавнее предложение о создании небольшой гуманитарной зоны вытекает из той же логики ограничений», — отметила Дефурни.

Она добавила, что 30% жертв в Газе были убиты на юге, где правительство Израиля велело им искать убежища.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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