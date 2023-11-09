Октябрь стал самым смертоносным месяцем для журналистов за более чем три десятилетия, сообщает TRT World со ссылкой на Комитет по защите сотрудников прессы (CPJ).

С начала войны Израиля и Палестины 7 октября в секторе Газа погибло свыше 10 тыс. человек, еще 25 тыс. ранены. Среди убитых есть и палестинские журналисты, продолжающие освещать конфликт в условиях отсутствия воды и электричества.

Махмуд Абу Хассира, фотожурналист Falasteen Online, 4 ноября находился вдали от дома, когда израильский авиаудар разрушил здание, где жила его семья. В результате погибли 26 родственников Абу Хассира, в том числе его жена, двое сыновей и тесть, который работал в палестинском информационном агентстве Wafa.

«Израильские самолеты не делают различий между детьми, пожилыми людьми, журналистами и медсестрами», — заявил журналист.

Как пишет газета Washington Post (WP), цифры погибших растут с ошеломляющей скоростью: каждый день от израильских ударов умирает как минимум один журналист в Газе.

По разным оценкам, с начала конфликта в секторе были убиты от 34 до 50 работников СМИ. Это почти 4% всех журналистов Газы. Погибли также четыре израильских работника прессы, а также ливанский журналист Иссам Абдулла, который работал на Reuters и был убит на юге Ливана ракетами, выпущенными со стороны Израиля.

Единственный источник новостей из Газы

Именно палестинские журналисты стали главным источником новостей о ситуации в Газе, поскольку с начала войны Израиль и Египет запретили въезд в сектор для иностранных журналистов.

В течение нескольких недель сотни местных журналистов в секторе Газа рассказывали миру о разрушениях из-за неизбирательных израильских авиаударов. При этом работники прессы одновременно пытались найти способы выжить самим и обеспечить безопасность своих семей.

Журналисты в Газе успокаивают и утешают детей, ищут еду и воду, носятся между больницами и разрушенными зданиями. Для 2,3 млн жителей эксклава именно местные журналисты стали главной (и единственной) возможностью поддерживать связь с внешним миром, преодолевая израильскую блокаду.

Некоторые палестинские журналисты были вдали от дома, рассказывая о происходящем в секторе в эфире мировых СМИ — в это же время в результате израильских авиаударов умирали их семьи. Поездки журналистов на опознание в больницу, чтобы увидеть тела своих близких, транслировались в прямом эфире.

Салман Башир, корреспондент палестинского телевидения, был в эфире, когда услышал, что его коллега Мохаммед Абу Хатаб был убит в результате израильского удара. Во время трансляции он сорвал свой синий пресс-жилет, когда ведущая, с которой он разговаривал, начала рыдать.

«Я чувствовал, что доспехи, которые я носил и на которых явно был виден значок прессы, меня не защищали», — заявил Башир в интервью. По его словам, в результате удара также погибли жена Абу Хатаба, двое его сыновей и четыре дочери.

Удары по журналистам — это преступление

Если Израиль нацелился на СМИ, то «это преступление», заявила Шурук Асад, журналист и член генерального секретариата Синдиката палестинских журналистов.

По данным организации, с начала войны были убиты 44 работника СМИ, еще два пропали без вести. Разрушены или пострадали как минимум 60 офисов изданий в Газе.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун также осудил израильские удары по журналистам в эксклаве. Он назвал нацеливание на журналистов «циничной» попыткой скрыть реалии на местах и замолчать правду.

«Мы глубоко обеспокоены и опечалены насилием против репортеров, журналистов и новостных организаций на местах. Мы решительно выступаем против нападений и массовых убийств против мирных жителей, включая наших коллег», — заявил Алтун.

Турецкие журналисты также стали жертвами израильских попыток замолчать ситуацию. 3 ноября оператор TRT Arabi Хамзе Нааджи был задержан израильской полицией без каких-либо объяснений во время прямой трансляции телеканала TRT Arabi из оккупированного Восточного Иерусалима.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы добиться освобождения нашего коллеги», — заявил генеральный директор TRT Захид Собаджи после ареста Нааджи. — «Несмотря на насилие Израиля в отношении представителей прессы, голос Палестины не замолчать».

Травмы не только физические

Некоторые журналисты Газы работают без необходимого оборудования. За последние несколько недель в Газе несколько раз полностью отключался интернет. Местные средства массовой информации, в том числе радиостанции, были вынуждены прекратить вещание, а журналисты начали распространять новости в своих соцсетях.

Рошди Саррадж, журналист, кинорежиссер и соучредитель Ain Media, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного по дому его родителей 22 октября. Несколькими неделями ранее его друг Ибрагим Лафи был смертельно ранен возле контрольно-пропускного пункта Эрец с Израилем.

Эль Саид, корреспондентка «Аль-Джазиры», рассказала, что работники СМИ получают не только физические травмы, но и психологические, особенно во время репортажей из больниц.

«Вы постоянно видите перед собой тела. Вы постоянно видите раненых. Это преследует меня по ночам. Это преследует меня, когда я хочу есть. Это преследует меня, когда я хочу сесть и отдохнуть», — заявила журналистка.

Исраа Аль-Бухаиси, корреспондент иранского канала «Аль-Алам», заявила, что ее дети сейчас живут в доме ее родителей. До войны он вмещал 10 человек, но сейчас в нем проживают 50. Во время репортажей о больницах Газы, признается журналистка, она непроизвольно начала «сканировать лица детей, которые приезжают в машинах скорой помощи, чтобы проверить, не мои ли они».