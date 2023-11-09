Что осталось от мечети в Хан-Юнусе после израильского авиаудара?

Мечеть Халида ибн аль-Валида превратилась в руины после авиаудара Израиля по Хан-Юнусу в секторе Газа. Накануне Генеральная Ассамблея ООН призвала Тель-Авив к немедленному гуманитарному прекращению огня. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #ханюнус #мечеть #руины #авиаудар #израиль #авиаударыизраиля #тельавив #разрушение #обломки #халидибнальвалид #оон #огонь #требование #ситуациявпалестине #новостипалестины #trtrussian