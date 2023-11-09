ПОЛИТИКА
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Что осталось от мечети в Хан-Юнусе после израильского авиаудара?
Мечеть Халида ибн аль-Валида превратилась в руины после авиаудара Израиля по Хан-Юнусу в секторе Газа. Накануне Генеральная Ассамблея ООН призвала Тель-Авив к немедленному гуманитарному прекращению огня. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #ханюнус #мечеть #руины #авиаудар #израиль #авиаударыизраиля #тельавив #разрушение #обломки #халидибнальвалид #оон #огонь #требование #ситуациявпалестине #новостипалестины #trtrussian
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9 ноября 2023 г.
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