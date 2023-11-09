Израиль разделил на две части город Хувара на оккупированном Западном берегу. На главной улице палестинского города все магазины закрыты ставнями.

По приказу израильских военных закрыты автозаправочные станции, пекарни, банки, предприятия по продаже ограненного камня из местных карьеров, кондитерские и магазины мобильных телефонов. Израильские военные поставили сеть КПП между западом и востоком города, попасть из одной части в другую практически невозможно, пишет Guardian.

По главной улице в Хуваре разрешено передвигаться только автомобилям жителей близлежащих незаконных еврейских поселений, чьи ультраортодоксальные националистические жители имеют репутацию сторонников и осуществления насилия против палестинцев.

Для поселенцев была построена новая объездная дорога, но многие жители еврейских поселений все равно предпочитают проезжать через центр Хувары — чтобы подчеркнуть свою власть над этой землей, отмечает издание.

Разделение города с востока на запад началось 7 октября — в день, когда ХАМАС начал операцию «‎Наводнение Аль-Аксы»‎. Израильская армия сразу же ввела войска в Хувару под давлением ультраправого националистического министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича.

Радикальный политик использовал текущий кризис, чтобы потребовать создания новых «зон безопасности» вокруг еврейских поселений. Его цель, отмечает издание, создать новые территории, закрытые для палестинцев.

«Это похоже на Восточную и Западную Германию», — заявил мэр Хувары Моэн Дмейди. — «Вчера все в городе решили, что попытаются вновь открыть свои магазины, чтобы прорвать осаду. Но армия заявила: если магазины останутся открытыми, произойдет повторение нападения поселенцев на Хувару».

Дмейди имеет в виду нападение еврейских поселенцев на жителей Хувары в феврале, когда ЦАХАЛ разрешил 100 вооруженным израильтянам бесчинствовать в этом районе в ответ на убийство двух братьев в городе. Десятки палестинских машин и магазинов в Хуваре были сожжены, сотни получили ранения.

«Первые 10 дней, — рассказал мэр, — жителям запрещалось переходить главную дорогу пешком. После напряженных и утомительных переговоров вы можете пройти с востока на запад, но вам не разрешается ходить по тротуару. Я никогда не видел ничего подобного. И все, что они делают, — это чтобы угодить поселенцам».