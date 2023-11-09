Страны НАТО присоединились к призывам ввести гуманитарную паузу в секторе Газа, чтобы позволить грузам, в которых остро нуждаются жители, беспрепятственно поступать в регион.

«Международное право должно соблюдаться, гражданское население должно быть защищено, а союзники по НАТО поддерживают гуманитарную паузу, чтобы позволить помощи достичь сектора Газа», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Берлине перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он также предостерег региональных игроков от шагов, которые могут спровоцировать более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

«Война в секторе Газа не должна перерасти в крупный региональный конфликт, Иран и «Хезболла» должны остаться в стороне от этой борьбы», — подчеркнул Столтенберг.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса».

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.