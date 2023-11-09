В конце октября Джон Кирби заявил, что Вашингтон не устанавливает «красные линии», за которые не следуют заходить Тель-Авиву в отношении сектора Газа. При этом, по его словам, США проводит «активные переговоры» с Израилем по поводу гуманитарной паузы, которая нужна для освобождения заложников в секторе Газа.

В Совете по американо-исламским отношениям (CAIR) считают, что подобная риторика приводит к увеличению жертв в секторе Газа. Любое заявление типа «у нас нет красной линии» провоцирует Израиль совершать атаки на мирных жителей, считает директор CAIR по связям с правительством Роберт Маккоу.

«Мы в очередной раз решительно осуждаем заявление Кирби об отсутствии красных линий в отношении гибели большого числа людей, которые могут быть убитыми израильскими властями», — говорится в сообщении CAIR.

В Совете подчеркнули, что именно проведение «красных линий» позволило бы остановить «геноцидные атаки» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Призываем Кирби, который чуть не расплакался, говоря об украинских мирных гражданах, осознать, что и палестинцы тоже люди. Призываем Белый дом прекратить подстрекать к попытке геноцида Биньямина Нетаньяху», — сказал Маккоу.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на президента «Врачей без границ» Изабель Дефурни, руководство Израиля намерено предлагает жителями Газы «ложные гуманитарные коридоры». Более того, просьбы военных об эвакуации больниц не только нереалистичны, но еще и опасны.

«Система здравоохранения находится на грани краха, количество больных и раненых настолько велико, что уход за ними осуществляется и может осуществляться только в находящихся здесь больницах. Помощь поступает по капле, эта нехватка преднамеренная. Недавнее предложение о создании небольшой гуманитарной зоны вытекает из той же логики ограничений», — отметила Дефурни.

Она добавила, что 30% жертв в Газе были убиты на юге, где правительство Израиля велело им искать убежища.