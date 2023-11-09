Международному сообществу необходимо предпринять конкретные шаги для помощи мирным жителям сектора Газа, заявил Гутерриш. По его словам, гражданские лица, включая женщин и детей, находятся сегодня в «бесконечном кошмаре»: «Их кварталы разрушены, близкие люди погибли. Пока на них сбрасывают бомбы, они лишены основных потребностей: воды, пищи, электричества и лекарств». Он повторил свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня для защиты мирного населения сектора Газа, а также подчеркнул необходимость уважать международное гуманитарное право. Прошу вашей поддержки Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о важности защиты больниц, объектов ООН, убежищ и школ. А также о том, что необходимо обеспечить безопасный доступ жителей к предметам первой необходимости, включая топливо. Он призвал поддержать призыв ООН о выделении $1,2 млрд на гуманитарную помощь населению Газы. «Я прошу вас о поддержке, сейчас самое время предпринять конкретные действия. Вместе мы можем помочь облегчить эти ужасные страдания», — сказал Антониу Гутерриш, подчеркнув необходимость дать жителям Газы «луч надежды, послание солидарности», чтобы показать, что мир заботится о них.