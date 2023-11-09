Почему евреи-антисионисты протестуют против войны в Газе

«В мусульманском мире испокон веков жили и процветали еврейские общины. Где вы видели подобное на Западе?». Имам из США Омар Сулейман в интервью телеканалу TRT World рассказывает об истоках антисемитизма, который исторически был проблемой Европы, а не палестинцев. #trtнарусском #омарсулейман #палестина #имам #американскийимам #ислам #палестинцы #евреи #антисемитизм #европа #история #мусульманскиймир #еврейскаяобщина #запад #интервью #trtworld #trtrussian