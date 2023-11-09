Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что Израиль согласился ввести гуманитарные паузы на четыре часа на севере сектора Газа. Ожидалось, что о прекращении огня будут предупреждать за три часа, а первая пауза в боевых действиях будет объявлена уже сегодня.

Однако позже в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли эту информацию. Там объявили, что речь идет лишь о гуманитарном коридоре, но не о паузе в боевых действиях.

«Тем не менее, локальная пауза соблюдается ежедневно. В среду она была продлена на один час, а в четверг — на шесть часов из-за большого количества палестинцев, которые стремились покинуть этот район. По оценкам ЦАХАЛ, только в среду коридором воспользовались около 50 000 палестинцев, направлявшихся на юг», — пишет The Times of Israel.

В канцелярии премьера Израиля добавили, что боевые действия продолжаются и никакого прекращения огня без освобождения пленных не будет.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса».

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.