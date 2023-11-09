ПОЛИТИКА
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Израиль нанес авиаудары рядом с индонезийской больницей в Газе
Кадры израильских авиаударов по улице недалеко от индонезийской больницы в секторе Газа – одной из крупнейших в регионе. Мирные жители в панике пытаются укрыться от неожиданных взрывов. #trtнарусском #палестина #взрыв #израиль #больница #авиаудар #авиаударыизраиля #газа #секторгаза #паника #палестинцы #палестинскаябольница #укрытие #мирныежители #индонезийскаябольница #новостипалестины #trtrussian
nnm / Others
9 ноября 2023 г.
Истории
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