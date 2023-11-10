Как в Газе спасают детей, оставшихся под завалами разбомбленных домов

Израильская бомба разрушила очередной жилой дом в Хан-Юнусе, где погибли 12 человек, 17 получили ранения. Среди оставшихся под завалами – немало детей. Их отряды гражданской обороны выкапывают голыми руками. #trtнарусском #спасение #дети #палестина #газа #сеткоргаза #палестинскиедети #палестинцы #взрыв #завалы #израиль #обломки #разрушения #ужас #выжившие #атакаизраиля #новостипалестины #trtrussian