ПОЛИТИКА
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Как в Газе спасают детей, оставшихся под завалами разбомбленных домов
Израильская бомба разрушила очередной жилой дом в Хан-Юнусе, где погибли 12 человек, 17 получили ранения. Среди оставшихся под завалами – немало детей. Их отряды гражданской обороны выкапывают голыми руками. #trtнарусском #спасение #дети #палестина #газа #сеткоргаза #палестинскиедети #палестинцы #взрыв #завалы #израиль #обломки #разрушения #ужас #выжившие #атакаизраиля #новостипалестины #trtrussian
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10 ноября 2023 г.
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