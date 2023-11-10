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Эрдоган почтил память Ататюрка: «Никакая сила не помешает росту Турции»
Ежегодно 10 ноября отмечается День памяти основателя Турецкой Республики
Эрдоган почтил память Ататюрка: «Никакая сила не помешает росту Турции»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка / Others
10 ноября 2023 г.

В Аныткабире, мавзолее основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, прошла церемония по случаю 85-й годовщины со дня его кончины.

Мероприятие началось около 9 утра. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с делегацией высокопоставленных чиновников прошел по Аллее «Асланлы йол» («Львиная дорога»), которая ведет к мавзолею Ататюрка.

Президент Турции возложил венок из белых и красных гвоздик к усыпальнице. Присутствующие почтили минутой молчания память первого президента, после чего прозвучал государственный гимн Турецкой Республики.

В ходе церемонии президент Турции также оставил запись в специальной книге Аныткабира:

«Дорогой Ататюрк. Мы чтим вашу память, а также память ваших братьев по оружию, героев, погибших за нашу страну, и наших ветеранов, проливших кровь за эти идеалы. Мы с любовью работаем сегодня, как и в течение 21 года, над тем, чтобы превратить нашу Республику в вечно сильную и победоносную, которая с гордостью оставила позади первый век и начала второе столетие с концепцией «Век Турции».

Мы продолжаем прославлять Турецкую Республику, которая является надеждой угнетенных, домом для бездомных и источником гордости ее граждан во всех сферах. Никакая сила не сможет помешать росту Турции, строительству «Века Турции» и достижению нашей нацией своих многовековых целей».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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