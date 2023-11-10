ПОЛИТИКА
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«После случившегося палестинцы будут больше думать о сопротивлении»
Мансур Шуман, палестинец с канадским гражданством, два года жил в секторе Газа. Отец пятерых детей, он отправил свою семью в Египет после открытия погранпункта Рафах, но сам решил остаться в Газе. И теперь Мансур считает своим долгом рассказать миру о военных преступлениях Израиля, свидетелем которых он стал за последний месяц. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #израиль #палестинцы #сопротивление #месть #оккупация #рафах #преступление #военноепреступление #бомбежка #преступлениеизраиля #евреи #израильтяне #trtrussian
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10 ноября 2023 г.
Истории
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