Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва за гостеприимный прием и успешное проведение саммита Организации экономического сотрудничества: «Организация представляет наши общие ценности, глубоко укоренившуюся историю, наше прочное и вечное братство».

Турецкий лидер также высказался на тему израильско-палестинского конфликта, призвав международное сообщество не заниматься пустой риторикой, а предпринять конкретные шаги против «жестокости и варварства» Израиля в палестинском секторе Газа. «Израиль не сегодня начал резню палестинцев. Эта история берет свое начало в 1947 году», — сказал журналистам турецкий лидер.

Президент Турции также положительно оценил позицию главы ООН Антониу Гутерриша, который заявляет о зверствах Израиля: «Он тоже видел и видит правду. Как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций он стоит за правду и справедливость».

Он подчеркнул, что большинство стран заняли позицию против злодеяний Израиля. По его словам, эти государства отправляют послание всему миру о том, что Тель-Авив и Вашингтон ведут неправильные действия.

Эрдоган также раскритиковал страны Запада, которые заявляют, что «стремятся к лучшей дорожной карте», но при этом поддерживают Израиль: «Что может быть лучшей дорожной картой, чем резолюции ООН? Если вы на самом деле выступаете за прекращения огня, то окажите давление на Израиль, чтобы он выполнил решения ООН».

«Люди умирают, матери теряют детей, дети теряют родителей. Мы пытаемся что-то сделать, чтобы остановить эту кровоточащую рану. Если США начнут разделять это чувство, то остановить Израиль станет еще легче», — добавил президент Турции.