ПОЛИТИКА
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Палестинка живет с детьми на руинах своего дома
Палестинка живет с детьми на руинах своего дома Жительница Рафах Иман ночует с детьми в приюте для беженцев в местной школе, а днем разбирает руины своего дома в надежде хоть что-то восстановить. #trtнарусском #палестина #беженцы #палестинка #дети #палестинскиедети #палестинцы #руины #израиль #руиныдома #атака #надежда #разрушение #израильскаяагрессия #новостипалестины #gaza #trtrussian
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10 ноября 2023 г.
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