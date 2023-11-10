Палестинка живет с детьми на руинах своего дома

Палестинка живет с детьми на руинах своего дома Жительница Рафах Иман ночует с детьми в приюте для беженцев в местной школе, а днем разбирает руины своего дома в надежде хоть что-то восстановить. #trtнарусском #палестина #беженцы #палестинка #дети #палестинскиедети #палестинцы #руины #израиль #руиныдома #атака #надежда #разрушение #израильскаяагрессия #новостипалестины #gaza #trtrussian