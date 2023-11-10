Протестующие потребовали от New York Times поддержать прекращение огня в Газе

Тысячи жителей Нью-Йорка прошли маршем по центру Манхэттена в знак протеста против авиаударов Израиля по сектору Газа. Люди также окружили вход в офис издания New York Times и призвали редакцию публично поддержать прекращение огня. Протестующие обвинили СМИ в предвзятом отношении при освещении войны между Израилем и ХАМАСом. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #протест #митинг #пропалестинскиймитинг #хамас #сша #европа #поддержкапалестины #марш #бомбежка #блокада #геноцид #новостипалестины #предвзятость #война #gaza #palestine #trtrussian