ПОЛИТИКА
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Протестующие потребовали от New York Times поддержать прекращение огня в Газе
Тысячи жителей Нью-Йорка прошли маршем по центру Манхэттена в знак протеста против авиаударов Израиля по сектору Газа. Люди также окружили вход в офис издания New York Times и призвали редакцию публично поддержать прекращение огня. Протестующие обвинили СМИ в предвзятом отношении при освещении войны между Израилем и ХАМАСом. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #протест #митинг #пропалестинскиймитинг #хамас #сша #европа #поддержкапалестины #марш #бомбежка #блокада #геноцид #новостипалестины #предвзятость #война #gaza #palestine #trtrussian
тити / Others
10 ноября 2023 г.
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