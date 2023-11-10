Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 Анкары).

В прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни одну из предложенных резолюций по ситуации на Ближнем Востоке. Во время голосования 25 октября Россия и Китай применили вето в отношении американского проекта, а российский документ не набрал нужного числа голосов.

Сейчас «десятка» непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ, который, как ожидается, будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции, пишет ТАСС.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.