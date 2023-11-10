ПОЛИТИКА
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Как война Израиля с Газой превратила блогеров в журналистов
До начала войны, которую Израиль ведет против осажденного сектора Газа, местные блогеры принимали участие в различных творческих проектах. Но, оказавшись заточенными в Газе из-за израильской блокады, эти молодые люди стали настоящими журналистами, и теперь рассказывают о происходящем вокруг них. Вот их истории до и после вторжения Израиля. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #израиль #блогеры #палестинцы #палестинскиеблогеры #журналист #война #атака #осаждение #блокадагазы #герои #палестинскиегерои #репортаж #вторжениеизраиля #новостипалестины #gaza #trtrussian
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10 ноября 2023 г.
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