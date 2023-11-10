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Эрдоган: виновные в смерти людей в Газе ответят за свои преступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии, посвященном 85-й годовщине кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка
Эрдоган: виновные в смерти людей в Газе ответят за свои преступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
10 ноября 2023 г.

Сектор Газа стал местом, в котором на глазах всего мира происходит трагедия, катастрофа и преступление против человечности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Израиль узурпировал землю, на которой тысячи лет жил палестинский народ, и теперь пытается построить государство, которому всего 75 лет.

«Они испытывают наше терпение угрозами применения ядерного оружия, иллюзией о земле обетованной, включающей территорию нашей страны. Близки дни, когда те, кто не может справиться с невинными детьми, женщинами и стариками Палестины, несмотря на свое технологическое превосходство и аморальную тиранию, которую они практикуют, очнутся от этой грубой мечты», – отметил Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что ответственные за гибель десятков тысяч людей, нерожденных младенцев, ни в чем не повинных детей и угнетенных женщин в Газе обязательно будут привлечены к ответу.

«Каждый из этих угнетателей и те, кто причастен к тому же преступлению посредством их поддержки, будут осуждены сначала перед совестью человечества, а затем перед историей», — подчеркнул глава государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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