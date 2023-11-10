Израиль применил боеприпасы с белым фосфором в Ливане

Кадры из южного Ливана, где поднимается дым после того, как израильская армия применила боеприпасы с белым фосфором. У людей он вызывает смертельные ожоги. Международное право запрещает использовать белый фосфор в районах с гражданским населением. #trtнарусском #ливан #палестина #газа #израиль #палестинцы #фосфор #израильскаяармия #армия #фосфор #ожоги #запраещенноеоружие #гражданскоенаселение #преступлениеизраиля #trtrussian