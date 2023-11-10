Джилл Стайн осудила действующего президента США Джо Байдена за оказываемое им негативное влияние на развитие ситуации в секторе Газа.

«Мы призываем к расследованию военных преступлений режима Нетаньяху, а также роли Байдена в пособничестве и подстрекательстве к этим преступлениям», – заявила она в видео, в котором объявила о планах баллотироваться в президенты.

По ее словам, президент США, а также лидеры Республиканской и Демократической партий являются не только соучастниками, но и полноправными партнерами в совершаемых Израилем преступлениях.

«Военные преступления, совершаемые Нетаньяху против палестинцев, достигли масштабов геноцида: людям отказывают в доступе к еде, воде и электричестве. Их беспощадно бомбят, вынуждая спасаться бегством из своих домов».

Она призвала к немедленному прекращению огня, доставке гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа, а также освобождению всех заключенных.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.