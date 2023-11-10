21 октября адмирал НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс «‎‎должен быть готов к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент и в любой области, включая Арктику». Это заявление прозвучало ровно через две недели после разрушения подводного кабеля Balticconnector в Балтийском море.

Адмирал Бауэр также отметил: «российская угроза» НАТО может исходить не только с востока, где продолжается война в Украине, но также «с Крайнего Севера». Он также обратил внимание на Китай, который значительно активизировал свою деятельность в Арктике.

Как Китай и Россия сотрудничают в Арктике

После вступления Финляндии в НАТО в начале этого года Россия оказалась окруженной альянсом на западе, севере и востоке, пишет FT. Тем не менее, Москва продолжает утверждать геостратегическое присутствие в Арктике.

Между тем, выход Китая на арктическую арену был примечательным, отмечает издание. За последнее десятилетие КНР вложила около $90 млрд в российские арктические проекты по добыче топлива и полезных ископаемых. Постепенно Пекин также начал сотрудничать с Москвой в создании «Полярного шелкового пути» — еще одного ответвления инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Пояс и путь».

В марте 2023 года Россия и Китай договорились создать совместную головную организацию для движения по Северному морскому пути (СМП). В апреле Пограничная служба ФСБ и Береговая охрана Китая подписали двустороннее морское соглашение об Арктике. Это формально сделало Китай участником механизмов безопасности региона — хотя КНР не имеет выхода к Арктике и не считается околоарктическим государством, поясняет газета.

К июлю текущего года началось регулярное контейнерное сообщение по СМП между Санкт-Петербургом и Шанхаем, а Россия осуществила первые поставки сырой нефти в Азию по арктическому маршруту. Используя нефтяные танкеры неледового класса, Россия отказалась от передовой практики защиты от льда, поставив прибыль выше экологической безопасности, уточняет издание.

Россия развивает свои арктические порты. Государственная атомная корпорация «Росатом» предоставляет иностранным судам разрешения на движение по СМП, а также помощь в строительстве атомных ледоколов. Torgmoll, китайская транспортно-логистическая группа, и ее новейшая дочерняя компания NewNew Shipping Line обслуживают китайско-российскую каботажную и торговую деятельность в Арктике.

Экономические интересы

Сотрудничество Москвы и Пекина в Арктике происходит по такой схеме: географически Россия держит «‎ключи от Арктики»‎, контролируя СМП, а Китай контролирует финансовые потоки.

Хотя, как пишет китайская газета Global Times, Китай в первую очередь заинтересован именно в экономическом сотрудничестве с Москвой в Арктике. СМП рассматривается китайской стороной именно в таком ключе, поскольку новый маршрут может сократить морское расстояние между Европой и Северо-Восточной Азией на 30% по сравнению с южным морским путем через Суэцкий канал.

Большая часть российского экспорта сырой нефти в Китай и Индию сейчас идет по длинному и дорогостоящему южному морскому пути. Однако на фоне санкционного давления Запада Москва рассматривает возможность перевозить больше грузов по северному пути.

Как уточняет издание, экономическое сотрудничество также имеет стратегический аспект: Китай хочет обеспечить безопасность своих грузоперевозок. США взяли под свой контроль основные мировые транспортные маршруты, американские военные базы расположены вблизи некоторых ключевых водных путей: база Чанги в Сингапуре, недалеко от восточной оконечности Малаккского пролива, или база в Джибути, на входе в Красное море. На этом фоне КНР ищет альтернативные маршруты, отмечает Global Times.

Опасения в НАТО

Арктическое сближение России и Китая вызывает опасения в западных столицах, поскольку те не понимают, каковы на самом деле намерения Си Цзиньпина в Арктике, отмечает FT.

Китайско-российское присутствие в Балтийском море, безусловно, встревожило союзников по НАТО. Северные воды считаются оспариваемой морской средой — в коммерческом, политическом и военном отношении.

НАТО хочет предотвратить конфликт с Россией и КНР по поводу Арктики. Однако пока все инструменты регионального диалога с Москвой свернуты: в сентябре Россия покинула Баренцев совет, который обеспечивал кооперацию северных стран.