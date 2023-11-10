Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине. У Пентагона остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Нам пришлось ограничить нашу поддержку Украины», — отметила спикер. — «Мы собираемся продолжать отправлять пакеты [помощи], но их становится все меньше».

Пресс-секретарь Пентагона уточнила: США выделили Киеву 95% из первоначальных $62,3 млрд, которые были заложены в бюджете на помощь Украине. Сейчас у военного ведомства до конца года остался лишь $1 млрд.

Споры в Конгрессе

Главная причина сокращения финансирования — споры в Конгрессе между демократами и республиканцами по поводу помощи Украине. Президент Джо Байден в середине октября предложил Конгрессу одобрить законопроект о выделении $106 млрд союзникам США. Львиная доля средств предназначалась Киеву — $60 млрд, еще $14 млрд — Израилю. Остальная доля — Тайваню, а также на укрепление американо-мексиканской границы, чтобы ограничить приток мигрантов из Латинской Америки.

Однако возглавляемая республиканцами Палата представителей отказалась даже рассматривать предложение Белого дома, предложив разделить потоки помощи Украине и Израилю. Республиканцы настаивают, что Вашингтон выделил уже достаточно средств Киеву, потому финансирование следует сократить, отмечает газета National.

Республиканцы выдвинули свой собственный план финансирования, который включает помощь только Израилю в размере $14,3 млрд. У законопроекта нет шансов на успех, поскольку Байден заявил, что наложит на него вето. Однако это не останавливает республиканцев, которые настаивают, что не будут одобрять любые пакеты помощи Украине.

«Мы действительно умоляем Конгресс принять дополнительный запрос [на помощь Украине], который предложил президент [Джо Байден], чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — отметила Сингх.

«‎Наихудший сценарий для Байдена»‎

Администрация Байдена неоднократно заявляла, что изо всех сил пытается сохранить военную помощь ВСУ. В прошлом месяце Пентагон заявил: приостановка работы правительства США — шатдаун — которая может возникнуть позднее в этом месяце, если республиканцы и демократы не договорятся по временному бюджету, замедлит темпы замены запасов оружия, отправленных в Украину.

Разногласия в Республиканской партии проявились во время дебатов кандидатов в президенты 8 ноября. Один из кандидатов Вивек Рамасвами раскритиковал руководство Украины, заявив, что власти в Киеве запретили любые оппозиционные партии, потому им не следует выделять какое-либо финансирование. Остальные кандидаты не поддержали обвинения Рамасвами.

Риск прекращения американской помощи Украине в течение нескольких месяцев — «‎наихудший сценарий для администрации Байдена, который до сих пор казался маловероятным‎», отмечает газета FT. Однако в последние несколько недель этот риск значительно возрос, поскольку для республиканцев этот вопрос постепенно стал идеологическим.