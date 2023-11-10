10 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Момент попадания израильской ракеты в мечеть в Хан-Юнусе
На видео попал момент попадания израильской ракеты в мечеть Халеда бин аль-Валида, 8 ноября. По данным Министерства внутренних дел Газы, число разрушенных мечетей в эксклаве достигло 59. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #ханюнус #мечеть #руины #авиаудар #израиль #авиаударыизраиля #тельавив #разрушение #израильскаракета #взрыв #обломки #халидибнальвалид #оон #огонь #требование #ситуациявпалестине #новостипалестины #trtrussian
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