В избирательной команде президента США Джозефа Байдена нарастают разногласия из-за проводимой им политики на фоне израильско-палестинской войны. Часть команды обвиняет американского лидера в поддержке «аморальных» действий Израиля в секторе Газа, другая — считает, что Байден «проявляет моральную ясность» в вопросе «права Израиля на защиту».

В целом если еще 10 лет назад Израиль пользовался всесторонней поддержкой Вашингтона, сейчас все сильнее проявляется усиление симпатий к Палестине.

Политические разногласия между поколениями

Как сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники, эти разногласия «отражают более серьезные поколенческие и политические споры среди демократов» по поводу ближневосточного конфликта и проявляются в основном между старшими демократами, поддерживающими Израиль, и прогрессивными молодыми людьми, «сочувствующими жителям сектора Газа».

«Я не знаю, как вы можете считать поддержку крупномасштабных убийств палестинских мирных жителей чем-то иным, кроме как безнравственной»,— приводит издание слова одного из собеседников. Председатель Национального комитета партии демократов Джейми Харрисон в беседе с изданием заявил, что Байден продолжает «демонстрировать моральную ясность» в соответствии с тезисом о том, что Израиль «имеет право защищать себя от терроризма».

Тем временем несколько демократов в Палате представителей заявили, что ожидают, что больше их коллег начнут высказываться о гуманитарной ситуации в секторе Газа»,— сообщает издание. Как отмечает портал, один из сотрудников Национального комитета Демократической партии (НКДП), на который Байден опирается в своей предвыборной кампании, даже рассматривает возможность ухода в отставку из-за позиции американского лидера, поддерживающего Израиль.

Тем временем некоторые доноры Демократической партии в звонках и письмах выражают возмущение политикой Байдена и его администрации в отношении конфликта. Сотрудники НКДП, а также Агентства международного развития США (USAID) направили письма своим руководителям с требованием добиваться режима прекращения огня. На фоне этого, как пишет газета The Washington Post, Байден из-за своей позиции по Израилю теряет популярность среди американцев арабского происхождения в колеблющемся штате Мичиган. Поддержка жителей этого штата может стать ключевой на президентских выборах в ноябре 2024 года.

За Палестину

Внутри Демпартии тоже возникли разногласия из-за израильско-палестинского конфликта. Сенатор партии от штата Мичиган, первая американка палестинского происхождения, избранная в Конгресс Рашида Тлаиб заявила, что скорбит о смертях как палестинцев, так и израильтян. При этом она призвала положить конец израильской оккупации и «антигуманным действиям, которые могут привести к сопротивлению [со стороны арабов]». Ее коллега, сенатор от штата Монтана Кори Буш выступила с похожим заявлением, в котором выразила скорбь по жертвам с обеих сторон и призвала прекратить поддержку правительством США «израильской военной оккупации и апартеида. А сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортез назвала полную блокаду Израилем сектора Газы «коллективным наказанием безвинных и грубым нарушением международного права».

«Мы не можем заморить голодом до смерти почти миллион детей», — заявила она. А группа конгрессменов под руководством Окасио-Кортес — так называемый Squad («Отряд») — требует от президента немедленных переговоров, обвиняя Израиль в военных преступлениях.

Схожие требования выдвигают некоторые еврейские организации. Большая часть еврейского лобби считается носителем либеральных, зачастую крайне левых, взглядов. Они устраивали антивоенные митинги и пропалестинские акции.

Прочные связи израильтян с республиканцами

Тем временем большинство республиканцев, у которых традиционно более тесные связи с еврейским государством, заявили об абсолютной поддержке Израиля. «Ястребы» партии — бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм и сенатор от штата Техас Тед Круз с первых дней обострения израильско-палестинского конфликта призвали к самому суровому наказанию для ХАМАС.

Связи израильских консерваторов, в частности партии «Ликуд», которую сейчас возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, с политиками-евангелистами США были установлены еще в 1970-е. С тех пор они лишь окрепли. Еврейские финансовые элиты продолжают играть большую роль в поддержке республиканцев. Индивидуальным спонсором партии на протяжении многих лет является один из богатейших людей планеты Шелдон Адельсон. Именно он в 2016 году поддержал кандидатуру Дональда Трампа, посчитав его «благоприятным для Израиля». В период его правления такие организации, как «Ассоциация ортодоксов», «Сионистская организация Америки» и движение «Хабад» имели непосредственный доступ к президенту и другим первым лицам США.

Проверка рейтинга

Конфликт на Ближнем Востоке может стать проверкой на прочность для президента Байдена, чьи рейтинги и так в последнее время остаются стабильно невысокими, считает издание The Wall Street Journal. В публикации говорится, что успехи и неудачи внешней политики ни разу в последние годы не становились главным фактором, определяющим симпатии американского электората на выборах, — по крайней мере, примерно с момента выборов 2008 года, которые проходили на фоне войны в Ираке.

«Тем не менее советники и сторонники Байдена часто используют эпизоды международных кризисов для укрепления репутации президента как международного лидера. Однако сейчас эта задача может усложниться на фоне израильских бомбардировок сектора Газа, вызвавших опасения мирового сообщества насчет массовых жертв среди мирного населения и возможности гуманитарной катастрофы», — сообщает газета.

Попытаются замять тему

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина в беседе с TRT на русском пояснила, что среди республиканцев в целом нет промусульманских настроений, существует влияние евангелистов, для которых с религиозной точки зрения, важно, чтобы территория Израиля принадлежала израильтянам.

Против евангелистов в Республиканской партии боятся идти, пояснила американист. «По разным оценкам, от 10 до 35% сторонников консерваторов — евангелисты, конечно, не все они активно за Израиль. Но самые громкие и заметные скорее всего это и продвигают. В США сложилась такая практика, что там не принято критиковать Израиль», — отметила политолог.

Внутри Демократической партии более сложная ситуация. Большинство избирателей еврейского происхождения голосуют за демократов, которые тоже поддерживают Израиль, как и все страна в целом. Но при этом многие мигранты из мусульманских стран также поддерживают демократов. «Центристы-либералы по умолчанию за Израиль, они считают, что евреи — пострадавший народ во время Второй мировой войны, поэтому Израиль принадлежит им, к тому же он сталкивается с серьезным противостоянием в регионе, поэтому ему надо помогать, — рассказала аналитик.

Но при этом левые силы, прогрессисты, сторонники всех меньшинств, включая религиозные и этнические, отступают от этой позиции и смотрят на конфликт с точки зрения нарушения прав палестинцев, поэтому в их представлении в данном случае Израиль — государство-агрессор. «Они выходят на протесты против такой активной поддержки Израиля и за Палестину. Они не за ХАМАС, а конкретно против того, чтобы перестал страдать палестинский народ.

Внутри Демпартии и избирательного штаба похожая ситуация — есть и центристы, и более левые. Уже происходит столкновение их позиций», — считает специалист. Бунина считает, что скорее всего американские власти выберут максимально обтекаемую формулировку, которая ни к чему не обязывает. «В лучших традициях Демократической партии и американской политической системы они попытаются замять эту тему и не говорить ничего конкретного. Байден явно не отступится от поддержки Израиля в целом, он скорее всего выберет промежуточный вариант о том, что США поддерживают Израиль, но при этом хотят соблюдения прав человека. Вроде это никого не обидит, хотя обидит обе стороны из-за отсутствия полной поддержки. Проблема не решится», — уверена политолог. Она добавила, что в США живут 4,5 млн мусульман.

«Не думаю, что их голоса что-то перевесят. При этом левые прогрессисты могут начать голосовать на каких-то местных выборах за кандидатов, поддерживающих Палестину. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение. Демократы сейчас скорее всего будут пытаться переключить внимание американцев на дело против Трампа, на то, что происходит в Конгрессе. В общем будут всячески отвлекать от этого внимание. Не думаю, что для большинства избирателей ближневосточный вопрос перевесит экономический», — резюмировала эксперт.