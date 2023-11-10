США не поддерживают сценарий, предусматривающий перемещение жителей сектора Газа. «Мы считаем, что решение о двух государствах – это единственный надежный гарант мирного будущего как для Израиля, так и для палестинцев. Как достичь этих целей –вопрос, который предстоит обсудить в ближайшее время», — сказал Саттерфилд на брифинге регионального медиахаба Госдепартамента в Дубае.

«Будущее жителей Газы – в Газе, а не в каком-то другом месте. Мы принципиально не поддерживаем идею перемещения населения Газы даже в пределах самой Газы», – подчеркнул он.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.