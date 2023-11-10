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Атака Израиля на школу в Газе: не менее 20 человек погибли
В результате атаки Израиля на школу в находящемся в блокаде секторе Газа погибли по меньшей мере 20 человек.
Атака Израиля на школу в Газе: не менее 20 человек погибли
сектор Газа / Others
10 ноября 2023 г.

Директор больницы Шифа в секторе Газа заявил, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате нападения Израиля на школу в городе.

Воздушные, морские и наземные атаки израильской армии на сектор Газа продолжаются 35-й день.

Отмечается также, что сразу после нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал «оккупационное» заявление.

«Даже после ХАМАС Газа останется под контролем израильской армии», — сообщил глава израильского правительства.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

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