Для ЕС важно показать, что у него нет двойных стандартов так же, как в отношении применения принципов международного права и международного гуманитарного права в войне в Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Своей оценкой событий он поделился в интервью бельгийской газете La Libre.

«Даже у войны есть правила. Гражданские лица должны быть защищены всегда и везде. Также должна быть предоставлена гуманитарная помощь»,— сообщил он.

По словам Мишеля, он обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы создания безопасных зон в секторе Газа, а также плавучих госпиталей.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.