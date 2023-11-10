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«У нас не должно быть двойных стандартов»: послание ЕС в отношении Газы
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношении нападения Израиля на сектор Газа у Евросоюза «нет двойных стандартов»
«У нас не должно быть двойных стандартов»: послание ЕС в отношении Газы
Шарль Мишель / Others
10 ноября 2023 г.

Для ЕС важно показать, что у него нет двойных стандартов так же, как в отношении применения принципов международного права и международного гуманитарного права в войне в Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Своей оценкой событий он поделился в интервью бельгийской газете La Libre.

«Даже у войны есть правила. Гражданские лица должны быть защищены всегда и везде. Также должна быть предоставлена гуманитарная помощь»,— сообщил он.

По словам Мишеля, он обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы создания безопасных зон в секторе Газа, а также плавучих госпиталей.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

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