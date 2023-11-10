Американский лидер Джозеф Байден заявил, что объявление режима прекращения огня в блокированном секторе Газа невозможно. При этом президент США добавил, что по-прежнему «оптимистично настроен» по поводу освобождения заложников.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Израиль согласился приостанавливать свои атаки на 4 часа в течение суток для того, чтобы дать возможность мирным жителям северной части сектора Газа покинуть регион.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.