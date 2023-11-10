ООН не может доставить грузовики с гуманитарной помощью на север Газы. Об этом заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.

По его словам, грузовики с гумпомощью доставляются сегодня на юг Газы, который довольно плотно заселен. Лаерке отметил, что на севере Газы в настоящий момент находятся сотни тысяч человек.

Представитель УКГВ назвал ситуацию на севере Газы «удручающей». «Если сейчас на земле и есть ад, то это на севере сектора Газа», — резюмировал официальный представитель Управления ООН.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.