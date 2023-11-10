Президент США Джозеф Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином планирует обсудить стабилизацию двусторонних отношений, в частности — возобновление контактов в военной сфере. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Bloomberg.

Встреча пройдет 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам Карин Жан-Пьер, главы государств обсудят необходимость поддерживать открытые каналы коммуникации, а также взаимодействие Пекина и Вашингтона в сферах, где их интересы совпадают.

Помимо этого планируется обсудить задержанных в КНР граждан США и развитие искусственного интеллекта, а также ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

В китайском МИД подтвердили, что китайский лидер посетит США с 14 по 17 ноября для участия в саммите АТЭС и переговоров с американским президентом Джозефом Байденом.

Последний раз лидеры встречались в ноябре 2022 года на полях саммита G20 на Бали.