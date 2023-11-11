В Газе не осталось безопасных мест — ни больниц, ни мечетей, ни школ ООН, ни даже объявленных самим Израилем гуманитарных коридоров, по которым он изгоняет палестинский народ с севера Газы на Юг, готовя эти территории к полному и окончательному отчуждению от уже изрезанной палестинской карты, на которой и без этого присутствие хозяев этой многострадальной святой земли оставалась номинальным.

Многие задаются вопросом, как евреи из некогда жертвы чудовищных преступлений стали угнетателями? Как, перенеся газовые камеры, изгнания, погромы и при этом находя приют каждый раз у мусульман, они превратились в угнетателей и гонителей и мстят самым беззащитным, тем, кто никогда в истории не был причиной перенесенных ими страданий?

На наших глазах, при полной поддержке мирового истеблишмента западных стран происходит неимоверное по масштабам изгнание палестинцев с их земли. Его уже называют Накба 2.0 (Исход — прим.TRT), и оно уже вероятно превзойдет масштабы Накбы 1948 года, когда не менее 725 тысяч палестинцев были изгнаны евреями со своей Родины.

Уже сейчас с севера Газы на юг эксклава перемещено более 1,5 млн человек. Дети несут в руках белые флаги, в надежде, что это остановит Израиль от ударов по гуманитарным коридорам, по которым люди спасают себя и своих детей, при этом зная, что это не остановило сионистскую армию несколькими неделями ранее, когда она бомбила именно те маршруты, которые были обозначены для эвакуации.

Газа опустошена, растерзана и изранена. Следуя нескрываемым заявлениям своего экстремистского кабмина Израиль зачищает Газу от следов жизни, выжигая его огнем, железом и белым фосфором. Больницы превращаются в кладбища, родители хоронят своих детей либо дети остаются сиротами. Здесь похороны превратились в нескончаемую процессию.

Газа становится самым одиноким местом в этой Вселенной, местом, где израненные дети остаются без родителей, которые могли бы о них позаботиться.

Местом, в котором кроме тысяч убитых Израилем будет похоронена совесть, справедливость, свобода, право на жизнь и все остальные, обесцененные Западом общечеловеческие ценности.

С новым диким миром вас, дорогие люди!