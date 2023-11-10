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Израиль атакует сектор Газа фосфорными бомбами
Израиль продолжает совершать массовые убийства в секторе Газа. По ночам регион также подвергается бомбардировкам при помощи фосфорных бомб.
Израиль атакует сектор Газа фосфорными бомбами
сектор Газа / Others
10 ноября 2023 г.

Израиль ночью обстрелял территорию вокруг больницы Шифа в секторе Газа фосфорными бомбами, использование которых запрещено в соответствии с принципами международного права.

По словам врача из больницы Шифа Халида Або Самры, накануне израильтяне атаковали родильные дома и амбулаторные учреждения. В частности, они открыли огонь по зданию, в медучреждение попало несколько осколков.

«Врачи, медсестры и другие сотрудники больницы продолжают работать. Мы принадлежим этим землям и обещаем не покидать их до тех пор, пока не умрем», — пояснил он.

Отмечается, что атаки Израиля на Газу усиливаются.

Израиль продолжает атаковать больницы, несмотря на предупреждения со стороны международного сообщества. По словам Самры, «из-за этнических чисток Газа превратилась в зону полного бедствия».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

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