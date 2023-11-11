Король Иордании Абдалла II потребовал от международного сообщества осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

«Мир должен осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление», — заявил он на совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

«Мы не можем молчать о катастрофических условиях, в которых находятся беззащитные жители в Газе», — добавил он.

Иорданский монарх призвал к созданию международной коалиции «с тем, чтобы добиться прекращения огня, не допустить перемещения населения и начать серьезный мирный процесс».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.