Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал страны исламского мира вооружить палестинцев для борьбы с Израилем, если боевые действия в секторе Газа не прекратятся.

«Если военные преступления сионистского режима продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу, вооружив его для борьбы с оккупацией», — сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

«Все средства должны быть задействованы, чтобы заставить Америку и сионистского врага согласиться немедленно прекратить убийства людей», — сказал он.

11 ноября в столице Саудовской Аравии открылся внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС, созванный по просьбе Палестины, с целью выработать коллективную позицию арабских и исламских стран по нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на саммите ЛАГ и ОИС, что Запад и Израиль должны компенсировать нанесенный палестинцам ущерб. Турецкий лидер также предложил мусульманским странам создать фонд помощи для сектора Газа.