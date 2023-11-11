Самолеты ВВС Израиля за время проведения в секторе Газа сухопутной части военной операции против палестинской организации ХАМАС нанесли удары почти по 5 000 целей. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«С начала наземных операций в Газе военно-воздушные силы при поддержке и направлении со стороны сухопутных сил нанесли удары примерно по 5 000 целей в секторе Газа, чтобы уничтожить угрозы в реальном времени», — говорится в сообщении.

В это число входят примерно 3 300 ударов, нанесенных истребителями, 860 ударов боевыми вертолетами и более 570 ударов, при которых были задействованы беспилотники, указали в армии.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.