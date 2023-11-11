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Казахстан предложил продовольственную программу помощи жителям Газы
Глава МИД Казахстана призвал Египет и все вовлеченные стороны разрешить эвакуацию граждан Казахстана, членов их семей и других иностранцев из сектора Газа
Казахстан предложил продовольственную программу помощи жителям Газы
Фото: AA / Others
11 ноября 2023 г.

Власти Казахстана предлагают использовать Исламскую организацию по продовольственной безопасности для реализации гуманитарной продовольственной программы помощи для жителей сектора Газа.

Об этом заявил в ходе внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде заместитель премьера-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

«Казахстан призывает все международные и гуманитарные организации вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа. С этой целью мы предлагаем использовать существующий механизм Исламской организации по продовольственной безопасности для реализации чрезвычайной гуманитарной продовольственной программы для жителей Газы», — сказал Нуртлеу.

По его словам, государства — члены ОИС могут использовать этот институт для смягчения гуманитарной катастрофы и восстановления условий жизни в пострадавших районах.

Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что более 150 граждан Казахстана, включая в основном женщин и детей, которые в настоящее время находятся в секторе Газа, не могут покинуть эту территорию через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Он призвал Египет и все вовлеченные стороны разрешить эвакуацию граждан Казахстана, членов их семей и других иностранцев из сектора Газа.

По его словам, Казахстан принял меры для того, чтобы граждане республики смогли немедленно вернуться на родину, как только им будет разрешено пересечь «Рафах».

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на саммите ЛАГ и ОИС, что Запад и Израиль должны компенсировать нанесенный палестинцам ущерб. Турецкий лидер также предложил мусульманским странам создать фонд помощи для сектора Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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