ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: Израиль совершает военные преступления, а весь мир наблюдает
Турция подчеркивает важность установления режима прекращения огня в секторе Газа и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: Израиль совершает военные преступления, а весь мир наблюдает
Президент Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета. / Others
12 ноября 2023 г.

Израиль совершает военные преступления на глазах у всего мира, нанося удары по больницам, школам, религиозным учреждениям, лагерям беженцев и даже машинам скорой помощи, которые перевозят пациентов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами во время обратного рейса из Саудовской Аравии.

«Палестина, которая десятилетиями боролась за существование в условиях оккупации и угнетения, в течение последних 36 дней переживает необъяснимую жестокость. Невинные мирные жители в Газе гибнут под неизбирательными тяжелыми бомбардировками Израиля и насильственно перемещаются со своих земель», –– обратил внимание глава государства.

По его словам, западные страны лишь наблюдают за всеми происходящими злодеяниями со своих трибун. Однако, как подчеркнул Эрдоган, те, у кого есть совесть, не могут молчать перед лицом всего этого.

«С 7 октября мы предпринимаем интенсивные усилия по установлению гуманитарного прекращения огня посредством дипломатии и диалога», –– обратил внимание президент Турции.

Анкара, по его словам, подчеркивает важность установления режима прекращения огня, прекращения боевых действий и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

«На данный момент мы отправили в Египет 10 самолетов с примерно 230 тоннами гуманитарной помощи для доставки в Газу, –– сообщил он. –– Международное сообщество должно принять меры против массовых убийств. Однако мы видим, что Совет Безопасности ООН снова не функционирует».

Эрдоган подчеркнул: «Наш регион может достичь прочного мира только путем создания независимого и суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме и с географической целостностью».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us