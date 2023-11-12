Израиль совершает военные преступления на глазах у всего мира, нанося удары по больницам, школам, религиозным учреждениям, лагерям беженцев и даже машинам скорой помощи, которые перевозят пациентов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами во время обратного рейса из Саудовской Аравии.

«Палестина, которая десятилетиями боролась за существование в условиях оккупации и угнетения, в течение последних 36 дней переживает необъяснимую жестокость. Невинные мирные жители в Газе гибнут под неизбирательными тяжелыми бомбардировками Израиля и насильственно перемещаются со своих земель», –– обратил внимание глава государства.

По его словам, западные страны лишь наблюдают за всеми происходящими злодеяниями со своих трибун. Однако, как подчеркнул Эрдоган, те, у кого есть совесть, не могут молчать перед лицом всего этого.

«С 7 октября мы предпринимаем интенсивные усилия по установлению гуманитарного прекращения огня посредством дипломатии и диалога», –– обратил внимание президент Турции.

Анкара, по его словам, подчеркивает важность установления режима прекращения огня, прекращения боевых действий и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

«На данный момент мы отправили в Египет 10 самолетов с примерно 230 тоннами гуманитарной помощи для доставки в Газу, –– сообщил он. –– Международное сообщество должно принять меры против массовых убийств. Однако мы видим, что Совет Безопасности ООН снова не функционирует».

Эрдоган подчеркнул: «Наш регион может достичь прочного мира только путем создания независимого и суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме и с географической целостностью».