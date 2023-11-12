ПОЛИТИКА
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Израильский раввин выступил против отправки гуманитарной помощи в Газу
Скандальный раввин Меир Мазуз выразил несогласие с отправкой гуманитарной помощи в сектор Газа, назвав мирных жителей Палестины «животными»
Израильский раввин выступил против отправки гуманитарной помощи в Газу
Гуманитарная помощь. / Photo: AA
12 ноября 2023 г.

Израильский раввин Меир Мазуз, который является приближенным к праворадикальному лагерю, раскритиковал идею отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, в настоящее время переживающий израильскую блокаду и интенсивные обстрелы.

Мазуз вступил в заочный спор с президентом США Джо Байденом, который призывал правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху установить тактические паузы в войне и обеспечить мирное население всем необходимым.

«Мы должны сказать Байдену следующее: вы правы, если бы мы имели дело с людьми, мы бы отправили гуманитарную помощь в Газу, но мы имеем дело с животными», — цинично заявил религиозный деятель.

Ранее раввин Мазуз защищал действия израильского террориста Баруха Гольдштейна, который совершил в 1994 году теракт в Хевроне и убил 29 палестинцев, заявив, что радикал «предотвратил очень большую опасность».

Мазузу неоднократно приходилось объясняться за свои заявления. Так было, к примеру, с его публичным пожеланием смерти оппозиционным политикам в Израиле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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