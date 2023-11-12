Большинство молодых палестинцев с Западного берега реки Иордан обращаются к специалистам, представляющим гуманитарную организацию «Врачи без границ» (MSF), с опасными ранениями живота и бедер. Об этом заявил доктор Педро Серрано Гуахардо, который работает с MSF как врач-специалист отделения интенсивной терапии.

«Большинству пациентов мы делаем уколы в живот и ноги, — рассказывает он. — У некоторых были повреждены печень и селезенка, а у других серьезные повреждения сосудов».

Он отмечает: «У нас был один очень печальный случай, когда парень, который проходил неподалеку от входа в больницу, был ранен снайпером в голову». По словам врача, насилие продолжается, и «большинство пациентов получают опасные для жизни травмы».

С тех пор Израиль развернул кровопролитное нападение на сектор Газа, на Западном берегу реки Иордан произошли ожесточенные столкновения. В Дженине врачей MSF вызывают в больницы почти каждую ночь, потому что израильские военные усиливают свои рейды.

За последний месяц только в Дженине израильские силы убили 30 человек и ранили как минимум 162 человека. В целом, по данным палестинских властей, на Западном берегу с 7 октября было убито 165 палестинцев.