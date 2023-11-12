Шесть человек, двое из которых являются членами террористической организации FETÖ, были схвачены турецкими пограничниками при попытке нелегально пересечь границу и бежать в Грецию.

«Нашими пограничными подразделениями задержаны шесть человек, пытавшихся нелегально перебраться из нашей страны в Грецию. В результате расследования установлено, что двое из захваченных лиц являются членами террористической организации FETÖ», –– проинформировали в Минобороны Турции.

В связи с тем, что представители этой террористической организации продолжают находить убежище в западных странах, в Анкаре есть объективная обеспокоенность по поводу отсутствия каких-либо конкретных действий по экстрадиции этих лиц и привлечению их к ответственности за участие в неудавшемся путче.

Неоднократные призывы турецкого руководства к международному сотрудничеству и солидарности в борьбе с FETÖ и аналогичными террористическими организациями остаются по большей части без внятного ответа.

Попытка FETÖ организовать переворот 15 июля 2016 года в Турции была провалена. Террористическая организация стоит за длительной кампанией, направленной на инфильтрацию в турецкие государственные институты: армию, полицию и судебную систему.