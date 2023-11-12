Базирующаяся в Ливане группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за удар по подразделению материально-технического обеспечения Армии обороны Израиля возле поселка Довев, в результате которого зафиксированы жертвы.

В своем заявлении «Хезболла» проинформировала, что под ее ударом оказалось «подразделение материально-технического обеспечения оккупационной армии, которое устанавливало столбы электропередачи и устройства для подслушивания и шпионажа на недавно созданном объекте недалеко от Довева».

Ливанская организация обращает внимание на то, что нападение привело к «подтвержденным жертвам».

Ранее израильская армия заявляла, что «несколько мирных жителей» получили ранения в результате запуска противотанковых ракет с юга Ливана по одному из северных районов на границе. Согласно ее сообщению, силы израильской армии в ответ попытались атаковать «источники огня с помощью артиллерии».

Израильская армия также сообщала, что ее беспилотник атаковал ночью «вооруженную группу, которая пыталась запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля недалеко от приграничного района».